Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 5 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. На свои провокации противник получил адекватный ответ", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции вблизи Невельского, Павлополя и Богдановки. В районе оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи Орехового и Крымского. Потерь среди украинских военных не было. На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы. Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС 3 мая, 1 военный ранен и 3 травмированы. Также запланированные властями Киева выплаты ветеранам Второй мировой войны и участникам АТО\/ООС уже начали поступать по назначению.