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05 мая 2020, вторник, 20:33 302
Силовые структуры 2020-05-05T22:00:02+03:00
Українські Новини
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Елена Новикова
Обстрелы, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 5 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. На свои провокации противник получил адекватный ответ", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции вблизи Невельского, Павлополя и Богдановки.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи Орехового и Крымского.

Потерь среди украинских военных не было.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС 3 мая, 1 военный ранен и 3 травмированы.

Также запланированные властями Киева выплаты ветеранам Второй мировой войны и участникам АТО/ООС уже начали поступать по назначению.

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