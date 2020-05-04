Боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС из запрещенного вооружения в понедельник

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 4 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 3 раза обстреляли украинские позиции возле Верхнеторецкого, Новотроицкого и Авдеевки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования боевиков обстреляли украинские позиции вблизи Крымского. Потерь среди украинских военнослужащих не было. На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы. Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС 3 мая, 1 военный ранен и 3 травмированы. Также боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 1 мая, трое украинских военнослужащих получили ранения