Бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 5 травня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені "мінськими домовленостями" міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю. На свої провокації противник отримав адекватну відповідь", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв українські позиції поблизу Невельського, Павлополя і Богданівки.

В районі оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник обстріляв українські позиції поблизу Горіхового і Кримського.

Втрат серед українських військових не було.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною.

Випадки захворювання коронавірусом серед особового складу ООВ не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 11 раз обстріляли позиції сил ООС 3 травня, 1 військовий поранений і 3 травмовані.

Також заплановані владою Києва виплати ветеранам Другої світової війни та учасникам АТО/ОНС вже почали надходити за призначенням.