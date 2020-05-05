В Киеве уже начали выплачивать материальную помощь ветеранам

Запланированные властями Киева выплаты ветеранам Второй мировой войны и участникам АТО/ООС уже начали поступать по назначению.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко.

"Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примерения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне выплатить материальную помощь. Выплаты получат больше 78 тыс ветеранов Второй мировой войны, участники АТО, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан", — заявил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 1 млн ветеранов войны получат единоразовую помощь от 0,9 тыс. до 4,1 тыс. гривен до 5 мая.

9 мая в этом году исполняется 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Киевская городская государственная администрация намерена выплатить материальную помощь по 400-800 гривен 78 тыс. ветеранам Второй мировой войны, участникам антитеррористической операции/операции Объединенных сил, воинам-интернационалистам и участникам "Революции достоинства" в начале мая.