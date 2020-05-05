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05 травня 2020, вівторок, 19:36 14
Фінанси 2020-05-05T21:15:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку: нацвалюта зміцнилася

Курс гривні на міжбанку: нацвалюта зміцнилася

Елена Новикова
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Курс на міжбанку
Курс на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 2 коп. до 26,95 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в діапазоні 26,96-26,98 UAH/USD, потім котирування досягли 26,96-26,99 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,93-26,96 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,52% з 23,74 UAH/USD до 26,95 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 27 по 30 квітня наростив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку в 4 рази до 115,5 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем, 21-24 квітня.

Раніше повідомлялося про те, що експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

А в травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

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