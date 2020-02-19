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  • Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов
19 февраля 2020, среда, 17:10 169
Политика 2020-02-19T17:11:50+02:00
Українські Новини
Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов

Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Единый счет, Уплата налогов, есв
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ), а также об урегулировании торговой наценки на сигареты.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1049 на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Предложения Зеленского к закону пока не обнародованы.

Они могут сводиться либо к внесению поправок, необходимых для подписания, либо к требованию отклонить принятый закон полностью.

Согласно регламенту, возвращенный президентом закон для повторного рассмотрения после подготовки профильным комитетом рассматривается парламентом вне очереди в 30-дневный срок.

В случае вступления закона в силу предусматривалось, что производители и импортеры табачных изделий были обязаны реализовать свою продукцию субъектам оптовой торговли по ценам, не превышающим 80% установленной максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизного сбора до 1 января 2021 года.

Отмечается, что через единый счет можно было бы уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, единый налог, а также рентную плату.


Как сообщали Українські Новини, Рада разрешила подписать закон о введении единого счета для уплаты налогов и ЕСВ. 

Ранее крупные налогоплательщики увеличили уплату единого соцвзноса до 5,2 млрд гривен. 

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