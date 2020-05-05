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05 травня 2020, вівторок, 19:18 34
Президент 2020-05-05T21:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства

Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства

Елена Новикова
СБУ, Володимир Зеленський, законопроєкт, Законопроєкт №3196
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді визначити одним з об'єктів національної безпеки морально-етичні цінності суспільства, таким чином, непрямо поклавши функції по їх захисту на Службу безпеки України. Про це йдеться в законопроєкті №3196 "Про внесення змін до Закону "Про службу безпеки України".

В перехідних положеннях цього закону пропонується внести зміни також до закону "Про національну безпеку України".

Зокрема, пропонується ввести поняття "Об'єкти національної безпеки України".

У число цих об'єктів входить людина і громадянин, суспільство, держава.

У визначенні об'єктів, що належать до суспільства, вказані його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє середовище, природні ресурси.

Також розвиток духовності та моральних основ внесено в перелік національних інтересів.

У запропонованій редакції безпосередньо закону про СБУ поняття "об'єкти нацбезпеки" не згадується й немає прямих обов'язків СБУ наглядати за сферою моральних цінностей.

Але, оскільки СБУ, згідно з цим законом, має попереджувати і припиняти злочини проти основ національної безпеки, то виходить, що сфера морально-етичних цінностей, нехай і непрямо, але потрапляє в сферу компетенції СБУ.

У чинній редакції закону про нацбезпеки словом "мораль" і похідні від нього не зустрічається.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський ветував закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків.

Також глава СБУ Баканов раніше відзвітував в Раді про роботу спецслужб.

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