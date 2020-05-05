Через світову кризу працівники з України стали надзвичайно затребуваними, - Шмигаль

У той час, як в Україні пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що працівники з України стали надзвичайно затребуваними через світову кризу.

Про це він повідомив в ефірі "Українського радіо", передають Українські Новини.

"У своїй передвиборчій програмі партія "Слуга народу" задекларувала повернення всіх працівників з Європи та світу в Україну і створення тут робочих міст. Ми працюємо над цим. Але сьогодні криза в світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що на сьогодні компанії з Європи, в тому числі представники урядових організацій, звертаються до України з проханням допомогти з людьми для посилення в різних сферах економіки в Європі.

Україна на сьогодні має сильну переговорну позицію щодо своїх людей і вперше отримала можливість забезпечити їм нормальні цивілізовані умови роботи в Європі.

Він наголосив, що українським робітникам за кордоном забезпечать страхування, офіційну оплату праці, проживання та лікування, у тому числі в разі захворювання на коронавірус.

Шмигаль також зазначив, що уряд веде переговори про те, щоб контракти підписувалися не менш ніж на 3 місяці, оскільки для України важливо зупинити так званий туризм, коли людина їздить на 2 тижні туди-назад.

На його думку, світова криза чинитиме тиск на економіку України.

Відповідно, за макропрогнози, які розраховані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, падіння ВВП становитиме 4,8%.

Зі слів прем'єра, це досить глибока просадка для української економіки, тому уряд працює над створенням великої кількості робочих місць.

Він наголосив, що йдеться про потребу в створенні щонайменше 500 тис. робочих місць.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує створення найближчим часом великої кількості робочих місць з заробітною платою від 6 до 8 тис. гривень.

Раніше повідомлялося про те, як карантин вплинула на ринок праці в Україні.