Для учеников 6-10 классов разработали уроки про коронавирус. Где можно посмотреть

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО "Смарт образование" при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии для учеников 6-8-х и 9-10-х классов про коронавирус, которым в Украине заразились 12 697 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Сообщается, что методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликовано на сайте НУШ во вторник, 5 мая.

В уроках подана информация о путях передачи коронавирусной инфекции, а также практические советы о том, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя. Материалы расскажут ученикам больше о COVID-19, помогут понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний.

Всего есть четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без нее - в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетам.

Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. Интерактивные задания учащиеся могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями.

Как сообщали Українські Новини, Министерство образования заявило, что учебный год в школах завершится дистанционно.

Ранее в Минобразования рассказали о самых популярных уроках в школе онлайн.