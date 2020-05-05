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05 травня 2020, вівторок, 16:40 7
Суспільство 2020-05-05T17:15:01+03:00
Українські Новини
Для учнів 6-10 класів розробили уроки про коронавірус. Де можна подивитися

Для учнів 6-10 класів розробили уроки про коронавірус. Де можна подивитися

Елена Новикова
Уроки, Міносвіти, Коронавірус, коронавірус в Україні, Уроки про коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО "Смарт освіта" за підтримки Міністерства освіти і науки України розробили дистанційні уроки з біології для учнів 6-8-х і 9-10-х класів про коронавірус, яким в Україні заразилися 12 697 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Повідомляється, що методичні рекомендації для вчителів та навчальні матеріали для учнів опубліковано на сайті НУШ у вівторок, 5 травня.

В уроках подана інформація про шляхи передачі коронавірусної інфекції, а також практичні поради про те, як діяти під час пандемії нового коронавірусу і як вберегти себе. Матеріали розкажуть учням більше про COVID-19, допоможуть зрозуміти важливість соціальної дистанції та правил особистої гігієни через призму наукових знань.

Всього є чотири версії уроків для учнів 6-8-х і 9-10-х класів. Вони створені з можливістю проведення через відеозв'язок або без неї - в умовах обмеженого доступу до інтернету або гаджетів.

Кожен урок містить методичні рекомендації для вчителя біології, а також навчальні матеріали для учнів - ілюстрації з поясненнями, інтерактивні вправи, тести, навчальне відео. Інтерактивні завдання учні можуть виконати самостійно або разом з батьками.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти заявило, що навчальний рік у школах завершиться дистанційно.

Раніше в Міносвіти розповіли про найпопулярніші уроки в школі онлайн.

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