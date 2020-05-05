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05 травня 2020, вівторок, 15:39 11
Америка 2020-05-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
США збільшили фінансову допомогу Україні у зв'язку з коронавірусом

США збільшили фінансову допомогу Україні у зв'язку з коронавірусом

Ольга Фандорина
США, фінансування, Фінансова допомога Україні, боротьба з коронавірусом
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

Посольство США в Україні заявило про збільшення підтримки України у боротьбі з пандемією коронавіруса. Про це повідомляється у Facebook посольства.

Фінансування було збільшено до 14,5 млн доларів.

"США розширили допомогу Україні у боротьбі з Covid-19. Зокрема, 12,1 млн доларів у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) (за програмою International Disaster Assistance)", - йдеться в повідомленні.

Гроші будуть спрямовані на поліпшення можливостей лікарень в наданні допомоги інфікованим, а також на протидію подальшому поширенню COVID-19.

"Фінансування допоможе пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів до існування і брак громадських послуг для найбільш вразливих верств населення, включаючи громади, на які вплинув конфлікт на сході України", - йдеться в повідомленні посольства.

Також виділяється 2,4 млн доларів гуманітарної допомоги через Державний департамент США (за програмою Migration and Біженець Assistance) для підтримки найбільш вразливих верств населення під час пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що категорично проти відновлення громадського транспорту з 11 травня.

А сьогодні почався 55-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19 і продовжив до 22 травня.

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