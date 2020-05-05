Индия передала Украине таблетки с гидроксихлорохином в качестве гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Индия передала Украине 30 тыс. таблеток противовирусного препарата с гидроксихлорохином в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от Посла Республики Индия Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую Правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Дальнейшее распределение партии в 30 000 таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины", - сказано в нем.

Также правительство Индии предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд украинского Минздрава.

"Эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС. Правительством Республики Индия установлено ограничение на экспорт препаратов с действующим веществом гидроксихлорохина. Отдельные разрешения предоставляются на его приобретение в определенном количестве или на бесплатную передачу дружественным странам в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

В составе индийской гумпомощи в Украину прибыла на безвозмездной основе также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

Министр отметил, что этот шаг усиливает партнерство между двумя государствами, а посол - что он демонстрирует высокий уровень индийско-украинского сотрудничества.

Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли демонстрирует высокую динамику роста.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Объединенные Арабские Эмираты отправили Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, в апреля Украина отправляла в Италию бригаду из 20 медиков и медицинские спиртовые дезинфекторы в рамках предоставления гуманитарной помощи Италии для борьбы с коронавирусом.