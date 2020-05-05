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05 мая 2020, вторник, 14:51 161
Общество 2020-05-05T15:00:01+03:00
Українські Новини
В МОЗ предупредили о бессимптомных случаях СOVID-19, которые повышают угрозу заразиться

В МОЗ предупредили о бессимптомных случаях СOVID-19, которые повышают угрозу заразиться

Кира Молчанова
Офис президента, Офис Президента Украины, Эпидемия коронавируса, Симптомы коронавируса, бессимптомные носители
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество бессимптомных случаев СOVID-19 увеличивается и повышает угрозу распространения коронавируса, которым в Украине заразились 12697 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. А поэтому нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем", — сказано в нем.

При этом напоминается, что 4 мая был зафиксирован рекордно низкий процент заболевших относительно общего количества активных больных — 3,5% и рекордное соотношение выздоровевших к заболевшим — 256 против 366.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", — сказал Зеленский.

В ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов также отчитался о проблеме, когда детей не принимали в Институт рака и национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" без тестирования на коронавирус, которое не могли обеспечить в этих медучреждениях.

Министр сообщил о том, что разработан алгоритм, согласно которому детей из всех регионов, которые будут ехать в эти больницы в Киев, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

Как сообщали Українськi Новини, из 866 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киевской области по состоянию на утро вторника, 5 мая, 299 случаев - в Киево-Святошинском районе.

В Киеве количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось на 48 человек до 1583 случаев.

Тем временем, Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая.

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