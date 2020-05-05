С начала карантина статус безработного получили 166 тыс. человек

166 тыс. человек получили статус безработного с начала карантина, который продлили до 22 мая.

Об этом во время брифинга во вторник сообщила временно исполняющая обязанности директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передают Українськi Новини.

"За период карантина, то есть с 12 марта, зарегистрированных у нас новых 166 тыс. безработных людей", - сказала она.

Жовтяк отметила, что лидерами по количеству безработных являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Также, по ее словам, с начала карантина была предоставлена помощь по безработице в размере 2,3 млрд гривен, что примерно на 40% больше размера помощи за аналогичный период прошлого года.

В сообщении пресс-службы Государственной службы занятости отмечается, что обеспечена возможность подачи заявлений на получение статуса безработного и пособия по безработице дистанционно.

Также повышен с 650 до 1 000 гривен минимальный размер помощи по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения.

Кроме этого, зарегистрированным в Госслужбе занятости безработным пособие назначается с первого дня получения статуса, даже тем, кто был уволен в период карантина по собственному желанию.

Подчеркивается также, что работодатели (малый и средний бизнес), которые остановили или ограничили свою деятельность во время карантина, могут получить помощь по частичной безработице для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 4 мая количество безработных, зарегистрированных в Госслужбе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что на 148,5 тыс., или 48% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составляло 308,3 тыс.).

В частности, с начала действия карантина, то есть с 12 марта, статус безработного получили почти 156 тыс. граждан.

При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилось до 53 тыс., что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в апреле было зарегистрировано 100 тыс. безработных.



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