В центре Киева выстроились очереди в открывшиеся киоски с кофе и выпечкой

Сегодня в Киеве, как только открылись кофейни, на территории парка Шевченко после разрешения властей заработали три торговых ларька: два с кофе и один с выпечкой. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает "Страна".

Люди покупают кофе и садятся на скамейки. Из двенадцати скамеек, которые стоят возле кофеен, огорожена только одна. Возле кофейни сети "Aroma Kava" выстроилась очередь.

В парке Шевченко работают МАФы. Фото: "Страна"

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

Также Киевский метрополитен, который активно ремонтируют в период карантина, могут открыть для пассажиров в июне.

Тем временем сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

Также сообщалось, что 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.