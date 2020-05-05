подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
05 мая 2020, вторник, 14:17 2237
Общество 2020-05-05T15:15:02+03:00
Українські Новини
В центре Киева выстроились очереди в открывшиеся киоски с кофе и выпечкой

В центре Киева выстроились очереди в открывшиеся киоски с кофе и выпечкой

Ольга Фандорина
Парки, Кофе, ослабление карантина, Кофейни, Кофе на вынос
В парке Шевченко работают МАФы. Фото:
В парке Шевченко работают МАФы. Фото: "Страна"

Сегодня в Киеве, как только открылись кофейни, на территории парка Шевченко после разрешения властей заработали три торговых ларька: два с кофе и один с выпечкой.  Об этом во вторник, 5 мая, сообщает "Страна".

Люди покупают кофе и садятся на скамейки. Из двенадцати скамеек, которые стоят возле кофеен, огорожена только одна. Возле кофейни сети "Aroma Kava" выстроилась очередь.

В парке Шевченко работают МАФы. Фото: В парке Шевченко работают МАФы. Фото: "Страна"

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения. 

Также Киевский метрополитен, который активно ремонтируют в период карантина, могут открыть для пассажиров в июне.

Тем временем сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

Также сообщалось, что 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения. 

Больше новостей о: Парки Кофе ослабление карантина Кофейни Кофе на вынос

В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Власти готовятся открыть метро в июне
Новости
Тариф на экстренную помощь при COVID-19 составляет 12,1 тыс. гривен/месяц 15:18
Генпрокуратура передала дело против Пшонки и его сына в НАБУ 15:07
Решающие бои впереди, - бойцов Азова поздравили с шестой годовщиной 15:05
Лукашенко приглашает президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ 15:00
В МОЗ предупредили о бессимптомных случаях СOVID-19, которые повышают угрозу заразиться 14:51
больше новостей
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
больше новостей
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция 07:00 Инфографика
больше новостей
В Киеве открылись три рынка, 6 мая откроются еще два, — Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok