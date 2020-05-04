За прошедшую неделю в Киеве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,5%

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) в Киеве ниже от базовой линии на 84,7%, в то время, как в столице количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд. На прошлой неделе грипп и ОРВИ зарегистрировали у 3,5 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В столице за 18-ю неделю 2020 зарегистрировано 3473 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 84,7%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 117,7", - говорится в сообщении.

Всего в Киеве по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,5%, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, сообщается, что заболели 1403 детей (снижение на 2,2%), взрослых - 2070 (снижение на 1%).

В структуре заболеваемости дети составляют 40,4%, а на предыдущей неделе - 40,7%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 11,9% - зарегистрировано 541 случай.

В медицинские учреждения с 27 апреля по 3 мая неделю госпитализированы 11 человек, из них 6 - дети

Как сообщали Українські Новини, Киев планирует ослабить карантин с 12 мая.

Также 21 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в карантин гриппом и ОРВИ заболело больше 50 тысяч киевлян, но летальных случаев не было.