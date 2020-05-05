Положительный ПЦР-тест на COVID-19 обнаружился у 12% протестированных киевлян

У 12% проверенных тестами методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) киевлян положительный результат на коронавирус.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Из всех отобранных образцов (для ПЦР-тестов) положительный результат дают приблизительно 12% сделанных тестов", - сказал он.

Также Кличко сообщил, что на данный момент в Киеве работает 28 мобильных бригад медиков, которые выезжают к людям для сбора образцов.

Всего мобильные бригады отобрали более 7 тыс. образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус, в частности, 260 образцов за последние сутки.

Кличко отметил, что ПЦР-тесты исследуют в 4 лабораториях Киева, но их количества не хватает.

По его словам, Киев ожидает поставку следующей партии этих тестов.

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая было проведено 5,3 тыс. исследований на коронавирус методом ПЦР.

Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.