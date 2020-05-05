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05 мая 2020, вторник, 12:38 212
Экономика 2020-05-05T13:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна снова начала дорожать. Курс НБУ на 6 мая

Гривна снова начала дорожать. Курс НБУ на 6 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Деньги
Деньги

Пока доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6 мая, на 0,57 коп. до 26,9775 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 мая, на 0,96 коп. до 26,9832 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 мая на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,14 коп. до 26,8341 UAH/USD.

Тем временм эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Также экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

А в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

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