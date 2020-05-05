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05 травня 2020, вівторок, 12:38 14
Економіка 2020-05-05T15:00:04+03:00
Українські Новини
Гривня знову почала дорожчати. Курс НБУ на 6 травня

Гривня знову почала дорожчати. Курс НБУ на 6 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Гроші
Гроші

Поки долар продовжує падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6 травня, на 0,57 коп. до 26,9775 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 травня, на 0,96 коп. до 26,9832 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 травня на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,14% до 26,8341 UAH/USD.

Тим часом експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Також економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

А в травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

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