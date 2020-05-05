Доллар и евро продолжают падение в обменниках Киева. Курс валют на 5 мая

В то время, как гривна начала падать, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 мая на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,14 коп. до 26,8341 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,23 коп. до 28,9750 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,27 коп. до 29,6000 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8341 27,1975 28,9750 29,6000 3,16 3,69 Максимальный 26,9500 27,6000 29,2500 29,9000 3,51 4,00 Минимальный 26,5500 27,1000 28,3500 29,3400 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Также экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

Ранее сообщалось о том, что в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.