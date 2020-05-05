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05 мая 2020, вторник, 12:15 364
Мир 2020-05-05T13:30:02+03:00
Українські Новини
Румыния начнет ослабление карантина с 15 мая

Румыния начнет ослабление карантина с 15 мая

Елизавета Кесельман
Румыния, Коронавирус в Румынии, ослабление карантина
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Румынии, где чрезвычайное положение продлили до 14 мая, с 15 мая начнут ослабление карантинных мер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Румынии, передает РБК. 

По словам президента Клауса Йоганниса, он не будет издавать новый указ о продлении чрезвычайного положения, который завершится 14 мая.

"Я не буду издавать новый указ о продлении чрезвычайного положения, и, таким образом, 14 мая - последний день, когда у нас введено чрезвычайное положение. Начиная с 15 мая, чтобы держать эпидемию под контролем, мы войдем в так называемое состояние повышенной готовности. Он обеспечивается специальным законодательством, которое разъясняет, как действовать в случае эпидемии, и мы, к сожалению, все еще находимся в эпидемии COVID-19", - сообщил Йоганнис.

С 15 мая гражданам больше не придется предоставлять письменное объяснение того, куда и для чего они направляются. Также возобновят работу парикмахерские, музеи и стоматологии. Власти разрешат проводить тренировки, однако лишь для профессиональных спортсменов.

Несмотря на такие меры, передвижение между разными городами будет по-прежнему ограничено, а встречи больше трех человек будут по-прежнему запрещены. Маски для лица остаются обязательными в общественном транспорте и в закрытых общественных местах.

Как сообщали Українські Новини, в Чехии с 11 мая разрешат въезд работникам без гражданства ЕС. 

Кроме того, Израиль с 14 июня полностью выйдет из карантина. 

 
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