Румунія почне ослаблення карантину з 15 травня

В Румунії, де надзвичайний стан продовжили до 14 травня, з 15 травня почнуть ослаблення карантинних заходів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента Румунії, передає РБК.

За словами президента Клауса Йоганниса, він не буде видавати новий указ про продовження надзвичайного стану, який завершиться 14 травня.

"Я не буду видавати новий указ про продовження надзвичайного стану, і, таким чином, 14 травня - останній день, коли у нас введено надзвичайний стан. Починаючи з 15 травня, щоб тримати епідемію під контролем, ми увійдемо в так званий стан підвищеної готовності. Він забезпечується спеціальним законодавством, яке роз'яснює, як діяти у разі епідемії, і ми, на жаль, все ще перебуваємо в епідемії COVID-19", - повідомив Йоганнис.

З 15 травня громадянам більше не доведеться надавати письмове пояснення того, куди і для чого вони направляються. Також відновлять роботу перукарні, музеї та стоматології. Влада дозволить проводити тренування, однак лише для професійних спортсменів.

Незважаючи на такі заходи, пересування між різними містами буде як і раніше обмежена, а зустрічі більше трьох осіб будуть як і раніше заборонені. Маски для обличчя залишаються обов'язковими у громадському транспорті й у закритих громадських місцях.

Як повідомляли "Українські Новини", у Чехії з 11 травня дозволять в'їзд працівникам без громадянства ЄС.

Крім того, Ізраїль з 14 червня повністю вийде з карантину.