У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

В Києві кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилася на 48 осіб. Про це сьогодні, 5 травня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що в Києві 48 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу за добу, серед них 2 медиків, один летальний випадок.

Всього в Києві 1583 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 28 осіб померли.

За останню добу захворіли: 22 жінки у віці від 18 до 73 років і дівчинка 13 років, 22 чоловіків від 25 до 81 року і троє хлопчиків 4, 12 та 16 років. Госпіталізовано за добу 8 осіб, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за добу 11 хворих на коронавірус, всього з початку епідемії одужала 91 людина.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що категорично проти відновлення громадського транспорту з 11 травня.

А сьогодні почався 55-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 22 травня.