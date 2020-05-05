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05 мая 2020, вторник, 11:17 476
Общество 2020-05-05T11:30:11+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Киев начал ослаблять карантин: можно продавать кофе на вынос

С сегодняшнего дня Киев начал ослаблять карантин: можно продавать кофе на вынос

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Кофе, Кофешоп, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, Смягчение карантина
Кофе. Фото: pixabay.com
Кофе. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня в Киеве начали вводить первые послабления карантина и разрешили кофейням продавать кофе на вынос. Остальные ограничения начнут действовать с 12 мая.

Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.

"Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала раньше. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничении. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить", - написал мэр столицы.

По его словам, кофейням все равно придется соблюдать регламенты и правила безопасности.

Полноценно первый этап выхода из карантина в столице начнется с 12 мая. В это время должны заработать:

  • Непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день
  • Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевание) рабочего места после каждого клиента
  • Кафе и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день
  • Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.
  • Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте
  • Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника 10м2 и не более 1 клиента на 10м2.
  • Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения.
  • Автокинотеатр.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

Тем временем, Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая.

После ослабления карантина можно будет посещать парки и скверы. Как это сделать безопасно.

Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая при условии соблюдения карантинных мер внутри помещения.

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