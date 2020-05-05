Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 5 травня

Поки долар продовжує падати, у вівторок, 5 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 4 травня, не змінився і становить 3,16 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу у вівторок знизився на 1 копійку і становить 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 5 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,16 3,69 Максимальний 3,51 4,00 Мінімальний 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 травня на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,14% до 26,8341 UAH/USD.

Тим часом експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Також економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

Раніше повідомлялося про те, що в травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.