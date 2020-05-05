підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
05 травня 2020, вівторок, 10:51 15
Економіка 2020-05-05T12:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 5 травня

Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 5 травня

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Поки долар продовжує падати, у вівторок, 5 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 4 травня, не змінився і становить 3,16 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу у вівторок знизився на 1 копійку і становить 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 5 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,16 3,69
Максимальний 3,51 4,00
Мінімальний 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 травня на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,14% до 26,8341 UAH/USD.

Тим часом експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Також економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

Раніше повідомлялося про те, що в травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві Курс рубля до гривні

Рубль "завмер" в обмінниках Києва. Курс російської...
Посеред тижня рубль трохи просів. Курс російської ...
Рубль почав дорожчати в обмінниках Києва. Курс рос...
Рубль трохи просів на початку тижня. Курс російськ...
В Україні знову продовжили карантин: скільки залишилося до його закінчення
НБУ понизив гривню. Курс валют на вівторок
Новини
Румунія почне ослаблення карантину з 15 травня 12:15
У Чехії з 11 травня дозволять в'їзд працівникам без громадянства ЄС 11:48
Шмигаль заявив, що пік коронавіруса в Україні закінчиться 9-11 травня 11:46
Влада готується відкрити метро в червні 11:44
"Нова пошта" розпочала доставку з Aliexpress 11:40
більше новин
Влада готується відкрити метро в червні 11:44
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Під Києвом поліцейські затримали бездомного громадянина Росії, який погрожував влаштувати вибух у селі 14:35
більше новин
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року 08:49
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
більше новин
Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня: які вимоги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok