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05 мая 2020, вторник, 05:20 16
Финансы 2020-05-05T05:20:01+03:00
Українські Новини
НБУ понизил гривну. Курс валют на вторник

НБУ понизил гривну. Курс валют на вторник

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс НБУ
Курс НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 мая, на 1,57 коп. до 26,9749 UAH/USD, в то время, как в понедельник, 4 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 мая, на 1,22 коп. до 26,9592 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,5527
1 доллар США 26,9749
1 швейцарский франк 27,9663
10 иен 2,5247
10 российских рублей 3,5878
1 евро 29,5078

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Также экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

Ранее сообщалось о том, что в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

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