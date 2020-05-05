НБУ понизил гривну. Курс валют на вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 мая, на 1,57 коп. до 26,9749 UAH/USD, в то время, как в понедельник, 4 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 мая, на 1,22 коп. до 26,9592 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,5527 1 доллар США 26,9749 1 швейцарский франк 27,9663 10 иен 2,5247 10 российских рублей 3,5878 1 евро 29,5078

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Также экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

Ранее сообщалось о том, что в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.