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  • Долар і євро продовжують падіння в обмінниках Києва. Курс валют на 5 травня
05 травня 2020, вівторок, 10:25 28
Економіка 2020-05-05T12:30:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують падіння в обмінниках Києва. Курс валют на 5 травня

Долар і євро продовжують падіння в обмінниках Києва. Курс валют на 5 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют. Фото: belprauda.org
Курс валют. Фото: belprauda.org

В той час, як гривня почала падати, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 травня на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,14% до 26,8341 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,23% до 28,9750 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,27% до 29,6000 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,8341 27,1975 28,9750 29,6000 3,16 3,69
Максимальний 26,9500 27,6000 29,2500 29,9000 3,51 4,00
Мінімальний 26,5500 27,1000 28,3500 29,3400 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Також економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

Раніше повідомлялося про те, що в травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

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