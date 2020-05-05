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05 мая 2020, вторник, 08:28 1094
Верховная Рада и партии 2020-05-05T09:00:01+03:00
Українські Новини
У Зеленского был жесткий разговор сТищенко о его ресторане "Велюр", - Офис Президента

У Зеленского был жесткий разговор сТищенко о его ресторане "Велюр", - Офис Президента

Анна Рудык
Карантин, Владимир Зеленский, Николай Тищенко, ресторан
Николай Тищенко
Николай Тищенко

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявляет о том, что у Президента Владимира Зеленского был жесткий разговор с депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко относительно его ресторана "Велюр".

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"У Президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Я надеюсь, что это станет примером для других народных депутатов. Если ты народный депутат, то не надо из себя делать какого-то царя или еще кого-то. Нельзя работать никаким ресторанам. Значит, ресторанам, связанным с народными депутатами, тоже нельзя работать", - сказал Тимошенко.

На уточняющий вопрос о том, чем закончился этот разговор, Тимошенко ответил, что сейчас ресторан не работает.

"Жесткий разговор закончился тем, что, я надеюсь, для всей фракции, и для всех других фракций это станет примером того, что не надо так делать больше", - добавил он.

Замруководителя Офиса Президента также подчеркнул, что это было большой ошибкой Тищенко.

Как сообщали Українськi Новини, Тищенко проконтролирует, чтобы директор ресторана "Велюр" заплатил штраф, но при одном условии.

Также народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко, обвинил журналистов в продажности после того, как в программе "Бигус.инфо" его ресторан "Велюр" обвинили в продолжении работы вопреки карантину.

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