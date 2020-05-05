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05 травня 2020, вівторок, 08:28 19
Верховна Рада і партії 2020-05-05T09:45:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського була жорстка розмова сТищенком про його ресторан "Велюр", - Офіс Президента

У Зеленського була жорстка розмова сТищенком про його ресторан "Велюр", - Офіс Президента

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Офіс президента, Микола Тищенко, Ресторан Велюр
Микола Тищенко
Микола Тищенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляє про те, що у Президента Володимира Зеленського була жорстка розмова з депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенко щодо його ресторану "Велюр".

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"У Президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Я сподіваюся, що це стане прикладом для інших народних депутатів. Якщо ти народний депутат, то не треба з себе робити якогось царя чи ще когось. Не можна працювати ніяким ресторанам. Значить, ресторанам, пов'язаним з народними депутатами, теж не можна працювати", - сказав Тимошенко.

На уточнююче питання про те, чим закінчилася ця розмова, Тимошенко відповів, що зараз ресторан не працює.

"Жорсткий розмова закінчилася тим, що, я сподіваюся, для всієї фракції, і для всіх інших фракцій це стане прикладом того, що не треба так робити більше", - додав він.

Заступник керівника Офісу Президента також підкреслив, що це було великою помилкою Тищенка.

Як повідомляли Українські Новини, Тищенко проконтролює, щоб директор ресторану "Велюр" заплатив штраф, але за однієї умови.

Також народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко звинуватив журналістів у продажності після того, як у програмі "Бігус.інфо" його ресторан "Велюр" звинуватили у продовженні роботи всупереч карантину.

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