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05 травня 2020, вівторок, 05:20 5
Фінанси 2020-05-05T06:45:03+03:00
Українські Новини
НБУ понизив гривню. Курс валют на вівторок

НБУ понизив гривню. Курс валют на вівторок

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, курс долара до гривні, курс гривні до долара
Курс НБУ
Курс НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 травня, на 1,57 коп. до 26,9749 UAH/USD, у той час, як в понеділок, 4 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 травня, на 1,22% до 26,9592 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,5527
1 долар США 26,9749
1 швейцарський франк 27,9663
10 ієн 2,5247
10 російських рублів 3,5878
1 євро 29,5078

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Також економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

Раніше повідомлялося про те, що в травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

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