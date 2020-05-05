НБУ понизив гривню. Курс валют на вівторок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 травня, на 1,57 коп. до 26,9749 UAH/USD, у той час, як в понеділок, 4 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 травня, на 1,22% до 26,9592 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,5527 1 долар США 26,9749 1 швейцарський франк 27,9663 10 ієн 2,5247 10 російських рублів 3,5878 1 євро 29,5078

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Також економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

Раніше повідомлялося про те, що в травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.