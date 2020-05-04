В Киеве решили возместить родственникам умерших от коронавируса затраты на кремацию

Пока Минздрав дал рекомендации для захоронений для умерших от коронавируса, Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила возмещать родственникам умерших от коронавируса горожан затраты на кремацию жертв COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини. "Город возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращениям родственников или других лиц", - сказано в нем. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что администрация понимает горе родственников умерших. Он отметил, что кремация является рекомендуемым способом захоронения умерших от коронавируса в условиях эпидемии. Он также прояснил, что никаких преференций для каких-либо ритуальных предприятий нет. Методические рекомендации по погребению умерших от коронавируса для всех предприятий одинаковы. Как сообщали Українськi Новини, министерство здравоохранения не обязывало проводить кремацию умерших из-за коронавируса, но к ритуальному обряду захоронения могут допускаться не более 10 человек. Ранее сообщалось, что умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации.