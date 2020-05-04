подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 21:45 168
Общество 2020-05-04T21:46:07+03:00
Українські Новини
В Киеве решили возместить родственникам умерших от коронавируса затраты на кремацию

В Киеве решили возместить родственникам умерших от коронавируса затраты на кремацию

Ольга Фандорина
Кремация, Смерть от коронавируса, Смерть от коронавируса в Украине, Кремирование
Киевский крематорий. Фото: Вести
Киевский крематорий. Фото: Вести

Пока Минздрав дал рекомендации для захоронений для умерших от коронавируса, Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила возмещать родственникам умерших от коронавируса горожан затраты на кремацию жертв COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

"Город возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращениям родственников или других лиц", - сказано в нем.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что администрация понимает горе родственников умерших.

Он отметил, что кремация является рекомендуемым способом захоронения умерших от коронавируса в условиях эпидемии.

Он также прояснил, что никаких преференций для каких-либо ритуальных предприятий нет.

Методические рекомендации по погребению умерших от коронавируса для всех предприятий одинаковы.

Как сообщали Українськi Новини, министерство здравоохранения не обязывало проводить кремацию умерших из-за коронавируса, но к ритуальному обряду захоронения могут допускаться не более 10 человек.

Ранее сообщалось, что умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации.

Больше новостей о: Кремация Смерть от коронавируса Смерть от коронавируса в Украине Кремирование

Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
Минздрав обнародовал проекты рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая
Новости
В Киеве решили возместить родственникам умерших от коронавируса затраты на кремацию 21:45
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина 21:20
Правоохранители готовят выемку документов в Черкасской мэрии, - источник 21:13
Саакашвили заявил, что Зеленский назначит его в ближайшие дни 21:06
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok