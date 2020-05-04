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04 травня 2020, понеділок, 21:48 2
Суспільство 2020-05-04T21:51:55+03:00
Українські Новини
Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня: які вимоги

Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня: які вимоги

Елена Новикова
Карантин, МАФ, Карантин у Києві, пом'якшення карантину, Їжа на винос, Напої на винос
Мафи. Фото: slovoidilo.іа
Мафи. Фото: slovoidilo.іа

Київська міська державна адміністрація дозволила з 5 травня продаж їжі та напоїв у тимчасових спорудах торговельного призначення (МАФи), в той час, як Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА, передають Українські Новини.

"За умови дотримання вимог продаж може бути розпочато вже завтра, з 5 травня", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, у Києві затвердили вимоги до реалізації "швидкої" їжі в МАФах і чайних, і кавових напоїв на винос в умовах протиепідемічних обмежень.

Мова йде про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів.

Продаж їжі і напоїв має здійснюватися "на винос", споживання на місці заборонено.

Відповідно до вимог, реалізація їжі має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі, на входах в Мафи повинні бути антисептики, одноразові серветки і рукавички для відвідувачів.

У МАФах необхідно дотримуватися масочного режиму, щоденної термометрії персоналу, організації безпечного збирання використаних засобів індивідуального захисту і їх утилізації, забезпечення дотримання дистанції менш як 1,5 метра і тому подібне.

Як повідомляли Українські Новини, Київ планує виходити з карантину з 12 травня.

Також у Києві кількість нових випадків коронавіруса скорочується другий день поспіль.

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