Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня: які вимоги

Київська міська державна адміністрація дозволила з 5 травня продаж їжі та напоїв у тимчасових спорудах торговельного призначення (МАФи), в той час, як Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА, передають Українські Новини.

"За умови дотримання вимог продаж може бути розпочато вже завтра, з 5 травня", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, у Києві затвердили вимоги до реалізації "швидкої" їжі в МАФах і чайних, і кавових напоїв на винос в умовах протиепідемічних обмежень.

Мова йде про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів.

Продаж їжі і напоїв має здійснюватися "на винос", споживання на місці заборонено.

Відповідно до вимог, реалізація їжі має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі, на входах в Мафи повинні бути антисептики, одноразові серветки і рукавички для відвідувачів.

У МАФах необхідно дотримуватися масочного режиму, щоденної термометрії персоналу, організації безпечного збирання використаних засобів індивідуального захисту і їх утилізації, забезпечення дотримання дистанції менш як 1,5 метра і тому подібне.

Як повідомляли Українські Новини, Київ планує виходити з карантину з 12 травня.

Також у Києві кількість нових випадків коронавіруса скорочується другий день поспіль.