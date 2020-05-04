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04 мая 2020, понедельник, 16:08 5627
Общество 2020-05-04T16:15:12+03:00
Українські Новини
На Киев обрушилась сильная гроза с градом: на улицах образовался настоящий потоп

На Киев обрушилась сильная гроза с градом: на улицах образовался настоящий потоп

Ольга Фандорина
Гроза, Непогода в Киеве, Сильная гроза, Потоп в Киеве

На Киев сегодня, 4 мая, После того, как Украину на выходных накрыл грозовой фронт, обрушилась сильная гроза с молниями. Мощный поток воды затопил в Киеве некоторые улицы, передают Українські Новини. 

Спасатели и Укргидрометцентр предупреждает о том, что в ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается гроза II уровня опасности. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

"В ближайший час с удержанием до конца суток  мая в Киеве и области ожидается гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении. 

Также вместе с ливнем и грозой на Киев обрушился сильный град.

Жители Киева сняли несколько зрелищных видео грозы в городе. Вот, например, как буря разыгралась на Оболони. Там затопило проспект Героев Сталинграда, и теперь машины вынуждены буквально "плыть" по ней. 

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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