На Киев обрушилась сильная гроза с градом: на улицах образовался настоящий потоп

На Киев сегодня, 4 мая, После того, как Украину на выходных накрыл грозовой фронт, обрушилась сильная гроза с молниями. Мощный поток воды затопил в Киеве некоторые улицы, передают Українські Новини.

Спасатели и Укргидрометцентр предупреждает о том, что в ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается гроза II уровня опасности. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

"В ближайший час с удержанием до конца суток мая в Киеве и области ожидается гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Также вместе с ливнем и грозой на Киев обрушился сильный град.

Жители Киева сняли несколько зрелищных видео грозы в городе. Вот, например, как буря разыгралась на Оболони. Там затопило проспект Героев Сталинграда, и теперь машины вынуждены буквально "плыть" по ней.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.