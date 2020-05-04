Финляндия ожидает 15 тысяч украинских сезонных работников, - Пристайко

После того, как Кабинет Министров решил принимать решение об отправке украинцев на сезонные работы за границу исходя из эпидемиологической ситуации в запрашивающей стране, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Финляндия ожидает 15 тыс. украинских сезонных работников в этом году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров по результатам встречи Пристайко с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах ", - подчеркнула Лайне.

Пристайко отметил, что Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тыс. украинцев, в частности, для работы на сельскохозяйственной технике и более поздних работах по сбору урожая ягод.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечение качественной медицинской страховки, проведение наблюдения", - подчеркнул Пристайко.

Вице-премьер также добавил, что в правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.

Как сообщали Українськi Новини, 1 мая в ходе брифинга Пристайко заявил, что прогнозирует выезд тысяч украинцев на сезонные работы за границу.

Ранее в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Тем временем, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.