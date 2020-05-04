4 партии прошли бы в Верховную Раду: за кого бы проголосовали украинцы в этом апреле

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" проходят в Верховную Раду по опросу Киевского международного института социологии (КМИС).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы парламентские выборы проходили в конце апреля.

Если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто голосовал бы и определился с выбором (именно такие показали ближе всего к возможным результатам выборов), то барьер в 5% преодолели бы и прошли в Раду только четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Евросолидарность" и "Батьківщина".

Партия "Голос", которая прошла в нынешний созыв парламента, получила бы только 3,5% голосов.

В то же время 3,6% набрала бы "Партия Шария", 3,4% - "Сила и честь", 2,7% - Радикальная партия Олега Ляшко, 2,5% - "Гражданская позиция", 2% - "Свобода", 1,7% - "Оппозиционный блок".

Остальные партии суммарно получили бы 5%, однако их названия не указаны в пресс-релизе.

Опрос проводился 17-25 апреля среди 4 024 совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7%.

Как сообщали Українськi Новини, 42,6% опрошенных КМИС проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 14,9% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 12,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.