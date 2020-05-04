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04 травня 2020, понеділок, 20:26 5
Суспільство 2020-05-04T21:00:02+03:00
Українські Новини
За минулий тиждень у Києві зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5%

За минулий тиждень у Києві зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5%

Елена Новикова
Грип, ГРВІ, захворюваність на грип, епідпоріг, захворюваність на ГРВІ
Градусник і таблетки. Фото: pixabay
Градусник і таблетки. Фото: pixabay

Рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні захворювання (ГРВІ) в Києві нижче базової лінії на 84,7%, в той час, як в столиці кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль. Минулого тижня на грип та ГРВІ зареєстрували у 3,5 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації.

"У столиці за 18-ю тиждень 2020 зареєстровано 3473 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 84,7%. Наразі показник захворюваності становить 117,7", - йдеться в повідомленні.

Всього в Києві, порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, повідомляється, що захворіли 1403 дітей (зниження на 2,2%), дорослих - 2070 (зниження на 1%).

У структурі захворюваності діти складають 40,4%, а на попередньому тижні - 40,7%. Серед школярів захворюваність знизилася на 11,9% - зареєстровано 541 випадок.

В медичні установи з 27 квітня по 3 травня тиждень госпіталізовано 11 осіб, з них 6 - діти

Як повідомляли Українські Новини, Київ планує послабити карантин з 12 травня.

Також 21 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в карантин грип та ГРВІ захворіло більше 50 тисяч киян, але летальних випадків не було.

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