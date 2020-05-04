На Южно-Украинский АЭС произошла вспышка COVID-19: заболели 12 сотрудников

Коронавирус обнаружился у 12 сотрудников Южно-Украинской атомной электростанции, расположенной в Николаевской области, Еще у одного работника подозревают наличие заболевания. Об этом сообщает пресс-служба станции.

"В инфекционном отделении города Южноукраинска находятся пять работников предприятия - четверо больных в состоянии средней тяжести, один - с подозрением (по клиническим проявлениям). В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения). Амбулаторно лечатся семь человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятии усилены все противоэпидемические меры для нераспространения заболеваемости среди персонала.

"С конца марта персонал ОП ЮУАЭС обязан придерживаться масочного режима, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ – оставаться дома", - говорится в сообщении. Также отмечается, что часть работников переведены на дистанционную форму работы, особенно те, кто проживает за пределами Южноукраинска.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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