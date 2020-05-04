На Южно-Українській АЕС стався спалах COVID-19: захворіли 12 співробітників

Коронавірус виявився у 12 співробітників Південно-Української атомної електростанції, розташованої в Миколаївській області, Ще у одного працівника підозрюють наявність захворювання. Про це повідомляє прес-служба станції. "В інфекційному відділенні міста Южноукраїнська знаходяться п'ять працівників підприємства - четверо хворих у стані середньої тяжкості, один - з підозрою (з клінічними проявами). В Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває один працівник (3 травня у зв'язку з погіршенням стану переведений з міського інфекційного відділення). Амбулаторно лікуються сім осіб. Контактні особи встановлені та обстежуються методом ПЛР-тестів", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що на підприємстві посилені всі протиепідемічні заходи для запобігання поширенню захворюваності серед персоналу. "З кінця березня персонал ВП ЮУАЕС зобов'язаний дотримуватися масочного режиму, щодня вимірювати температуру, а в разі прояву симптомів ГРВІ – залишатися вдома", - йдеться в повідомленні. Також наголошується, що частина працівників переведені на дистанційну форму роботи, особливо ті, хто проживає за межами Южноукраїнська. Як захиститися від коронавіруса: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку з-за рішення про ослаблення карантину. Крім того, кількість нових випадків COVID-19 в Україні після одноденного зростання скоротилося.