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04 мая 2020, понедельник, 18:45 1073
Общество 2020-05-04T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Тернополе карантин ослабляют уже с завтрашнего дня

В Тернополе карантин ослабляют уже с завтрашнего дня

Ольга Фандорина
Тернополь, Карантин, карантин в Украине, ослабление карантина

С 5 мая в Тернополе смягчаются некоторые ограничения и заработают отдельные предприятия. Такое решение принял в понедельник тернопольский городской штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в Facebook

Со вторника разрешается работать:

  • предприятиям по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой;
  • предприятиям, торгующим продуктами быстрого питания, в том числе кофе и горячими напитками в одноразовой упаковке.

При этом все еще останется под запретом употребление еды и напитков на месте. А владельцы предприятий обязаны обеспечить персонал и клиентов средствами индивидуальной защиты (респираторами или защитными масками), а также проводить санитарную обработку помещений не реже, чем два раза в день, температурный скрининг сотрудников в начале рабочего дня и следить за бесконтактной передачей заказов.

Кроме того, штаб позволил продолжить предоставление финансовых услуг финансовыми учреждениями, если в помещениях будет находиться не более одного посетителя, работники будут использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки или щиток) и дважды в день помещения будут убирать с дезсредствами.

Также разрешено предоставлять срочную стоматологическую помощь частными стоматологическими клиниками/кабинетами при следующих условиях:

  • наличии размещенной на доступном для посетителей месте справки о результатах анализов обследования на COVID-19 методом ПЦР;
  • использовании медицинским персоналом средств индивидуальной защиты;
  • работе по предварительной записи;
  • приеме не более одного пациента в кабинете;
  • соблюдении других санитарных и противоэпидемических мер в соответствии с приказами МОЗ Украины.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку) План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Тем временем, Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

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