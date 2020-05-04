В Тернополе карантин ослабляют уже с завтрашнего дня

С 5 мая в Тернополе смягчаются некоторые ограничения и заработают отдельные предприятия. Такое решение принял в понедельник тернопольский городской штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в Facebook.

Со вторника разрешается работать:

предприятиям по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой;

предприятиям, торгующим продуктами быстрого питания, в том числе кофе и горячими напитками в одноразовой упаковке.

При этом все еще останется под запретом употребление еды и напитков на месте. А владельцы предприятий обязаны обеспечить персонал и клиентов средствами индивидуальной защиты (респираторами или защитными масками), а также проводить санитарную обработку помещений не реже, чем два раза в день, температурный скрининг сотрудников в начале рабочего дня и следить за бесконтактной передачей заказов.

Кроме того, штаб позволил продолжить предоставление финансовых услуг финансовыми учреждениями, если в помещениях будет находиться не более одного посетителя, работники будут использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки или щиток) и дважды в день помещения будут убирать с дезсредствами.

Также разрешено предоставлять срочную стоматологическую помощь частными стоматологическими клиниками/кабинетами при следующих условиях:

наличии размещенной на доступном для посетителей месте справки о результатах анализов обследования на COVID-19 методом ПЦР;

использовании медицинским персоналом средств индивидуальной защиты;

работе по предварительной записи;

приеме не более одного пациента в кабинете;

соблюдении других санитарных и противоэпидемических мер в соответствии с приказами МОЗ Украины.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Тем временем, Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.