За границей от коронавируса умер восьмой украинец, - МИД

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд, восьмой украинец, который умер за границей от коронавируса, скончался в Швеции, а у супружеской пары из Украины, которую в конце апреля обнаружили мертвыми в гостинице на острове Бали (Индонезия), по результатам анализов коронавирус выявлен не был.

Об этом Українським Новинам сообщило Министерство иностранных дел.

"2 мая в одной из больниц Стокгольма от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 68-летний гражданин Украины", - сообщила пресс-служба.

Посольство Украины в Швеции предоставляет родственникам мужчины всю необходимую помощь.

"Проведенный в больнице тест на наличие коронавирусной инфекции у умерших граждан Украины в городе Денпарсар, провинция Бали, дал отрицательный результат", - сообщил МИД.

Местная полиция возбудила уголовное дело по факту смерти украинцев и проводит следственные действия для установления ее причин и обстоятельств.

В марте от коронавируса умерли четыре украинки в Италии, а в апреле от недуга скончались украинцы во Франции, США и Великобритании.

На данный момент за границей госпитализированы с диагнозом COVID-19 160 украинцев: 121 в Италии, 12 в Греции, 6 в Чехии, 4 в Германии, по 3 в России и Австрии, 2 в Швеции, США и Уругвае, по 1 в Польше, Молдове, Мальте, Таиланде и Австралии.

При этом 50 украинцев за границей выздоровели: 10 в Греции, 6 в Польше, 5 в Испании, по 4 в Доминикане и Японии, 3 в Австрии, по 2 в Италии, Португалии, ОАЭ и Нигерии, по 1 в Германии, Сербии, Бельгии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Египте, Таиланде и на Сейшельских островах.

Как сообщали Українськi Новини, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко прогнозирует выезд тысяч украинцев на сезонные работы за границу.

Также по данным на 4 мая коронавирусом в мире заразились 3,5 млн человек.