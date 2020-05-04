За кордоном від коронавірусу помер восьмий українець, - МЗС

В той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль, восьмий українець, який помер за кордоном від коронавірусу, помер у Швеції, а у подружньої пари з України, яку в кінці квітня виявили мертвими в готелі на острові Балі (Індонезія), за результатами аналізів коронавірус виявлений не був.

Про це Українським Новинам повідомило Міністерство закордонних справ.

"2 травня в одній з лікарень Стокгольма від ускладнень, викликаних коронавирусной інфекцією, помер 68-річний громадянин України", - повідомила прес-служба.

Посольство України в Швеції надає родичам чоловіка всю необхідну допомогу.

"Проведений у лікарні тест на наявність коронавірусної інфекції у померлих громадян України в місті Денпарсар, провінція Балі, дав негативний результат", - повідомив МЗС.

Місцева поліція порушила кримінальну справу за фактом смерті українців і проводить слідчі дії для встановлення її причин і обставин.

У березні від коронавіруса померли чотири українки в Італії, а в квітні від недуги померли українці у Франції, США і Великобританії.

На даний момент за кордоном госпіталізовані з діагнозом COVID-19 160 українців: 121 в Італії, 12 в Греції, 6 в Чехії, 4 в Німеччині, по 3 в Росії та Австрії, 2 в Швеції, США та Уругваї, по 1 у Польщі, Молдові, Мальті, Таїланді та Австралії.

При цьому 50 українців за кордоном одужали: 10 в Греції, 6 в Польщі, 5 в Іспанії, по 4 в Домінікані і Японії, 3 в Австрії, по 2 в Італії, Португалії, ОАЕ та Нігерії, по 1 в Німеччині, Сербії, Бельгії, Великобританії, Швеції, Швейцарії, Нідерландах, Єгипті, Таїланді і на Сейшельських островах.

Як повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко прогнозує виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон.

Також за даними на 4 травня коронавірусом у світі заразилися 3,5 млн осіб.