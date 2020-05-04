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04 мая 2020, понедельник, 08:52 439
Мир 2020-05-04T10:15:02+03:00
Українські Новини
Коронавирусом в мире болеют 3,5 млн человек. Данные 4 мая

Коронавирусом в мире болеют 3,5 млн человек. Данные 4 мая

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как у США есть доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, в понедельник, 4 мая, в мире зарегистрировано 3 507 053 случаев заражения коронавирусом, 1 125 308 из них выздоровели, 247 475 – умерли.


Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

На первом месте по количеству инфицированных коронавирусом по прежнему остаются Соединенные Штаты. Тут Covid-19 заразились 1 158 041 человек, выздоровели - 180 152, умерли - 67 682. 

На втором месте Испания. Здесь 217 466 больных новым вирусом. Выздоровели - 118 902, умерли - 25 264 человека. 

210 717 человек заболели коронавирусом в Италии. Выздоровели - 81 654, умерли - 28 884. 

На четвертом месте оказалась Великобритания с 187 842 зараженными. Выздоровели - 902, умерли - 28 520. 

На пятом месте Франция. Здесь заболели 168 925, выздоровели - 50 885, умерли - 24 900. 

Как сообщали Українські Новини, американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было. 

Кроме того, врачи назвали новые симптомы коронавируса

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