Коронавирусом в мире болеют 3,5 млн человек. Данные 4 мая

В то время, как у США есть доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, в понедельник, 4 мая, в мире зарегистрировано 3 507 053 случаев заражения коронавирусом, 1 125 308 из них выздоровели, 247 475 – умерли.



Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.



На первом месте по количеству инфицированных коронавирусом по прежнему остаются Соединенные Штаты. Тут Covid-19 заразились 1 158 041 человек, выздоровели - 180 152, умерли - 67 682.



На втором месте Испания. Здесь 217 466 больных новым вирусом. Выздоровели - 118 902, умерли - 25 264 человека.



210 717 человек заболели коронавирусом в Италии. Выздоровели - 81 654, умерли - 28 884.



На четвертом месте оказалась Великобритания с 187 842 зараженными. Выздоровели - 902, умерли - 28 520.



На пятом месте Франция. Здесь заболели 168 925, выздоровели - 50 885, умерли - 24 900.



Как сообщали Українські Новини, американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было.



Кроме того, врачи назвали новые симптомы коронавируса.