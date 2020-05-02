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02 мая 2020, суббота, 17:18 4680 Карта
Общество 2020-05-02T17:19:28+03:00
Українські Новини
В Украине пройдут мощные ливни с градом: синоптики советуют закрыть окна и оставаться дома

В Украине пройдут мощные ливни с градом: синоптики советуют закрыть окна и оставаться дома

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Непогода, Штормовое предупреждение, Град, Гроза, Укргидрометцентр, предупреждение, Наталка Диденко
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

В то время, как в мае синоптики прогнозируют аномальный холод, заморозки, жару и засуху, в субботу 2 мая на Украину обрушатся мощные ливни с градом и грозой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Грозовые дожди с градом, по ее словам,  ожидаются вдоль линии Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областей. 

"Внимание! Вдоль этой линии, охватывая прилегающие районы – сильные ливни, гроза, град!", - написала она в Facebook

В связи с надвигающейся стихией синоптик советут принять меры предосторожности, а также лишний раз не выходить из дома.

"Пересидите дома, заберите с улицы легкие предметы, закройте на это время окна", - добавила Диденко.

Предупреждает о непогоде также и Укргидрометцентр. 

"До конца суток 2 мая в Житомирской, Винницкой и Киевской областях грозы, местами шкалисте усиление ветра 15-20 м / с", - сказано в сообщении.

Также синоптики предупреждают о том, что 2-3 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровненской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Больше новостей о: Погода Прогноз Непогода Штормовое предупреждение Град Гроза Укргидрометцентр предупреждение Наталка Диденко

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