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04 мая 2020, понедельник, 15:50 503
Верховная Рада и партии 2020-05-04T16:15:28+03:00
Українські Новини
На финансирование партий во втором квартале выделили 71 млн гривен

На финансирование партий во втором квартале выделили 71 млн гривен

Ярина Вацяк
Батьківщина, Голос, НАПК , Слуга народа, Финансирование партий, Евросолидарность, ОПЗЖ
Верховная Рада
Верховная Рада

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило 71 млн гривен на финансирование парламентских партий во 2-м квартале (апрель-июнь) в то время, как в госбюджете-2020 Рада "урезала" финансирование Минобразования.

Об этом говорится в сообщении НАПК в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"30 апреля Национальное агентство по предотвращению коррупции обеспечило перечисление политическим партиям средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности... Общая сумма перечисленных средств - 70,9 млн гривен", - говорится в нем.

Отмечается, что госфинансирование во 2-м квартале 2020 года получили 5 парламентских партий:

  1. "Слуга народа" - 35,1 млн гривен;
  2. "Европейская солидарность" - 6,6 млн гривен;
  3. "Голос" - 4,7 млн гривен;
  4. "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,6 млн гривен;
  5. "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,7 млн гривен.

Кроме этого, "Голосу" и "Европейской Солидарности" дополнительно перечислено по 3,5 млн гривен за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Как сообщали Українськi Новини, Рада планирует в 9 раз сократить размер денежного залога на местных выборах.

Ранее финансирование местных выборов в 2020 сократили на 1 млрд гривен.

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