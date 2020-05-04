Санаторий "Жовтень" и еще 3 гостиницы станут местами для обсервации в Киеве

После того, как в Ворзеле под Киевом, 113 украинцев, которые прилетели из Объединенных Арабских Эмиратов, закончили самоизоляцию, киевская власть для обсервации выделила санаторий "Жовтень" и еще 3 гостиницы. Об этом стало известно с распоряжения Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киеве утвердили 4 места для прохождения самоизоляции для украинцев, которые возвращаются из-за границы и обязательно должны пойти на обсервацию. Об этом сообщается в распоряжении Киевской городской государственной администрации №663 от 30 апреля.

В киеве выделили 3 заведения для прохождения обсервации. Скриншот Киевская городская государственная администрация

Места для обсервации: санаторий "Жовтень", гостиницы "Экспрес", "Роял Конгрес Готель" и конгрес-отель "Пуща". Скриншот Киевская городская государственная администрация

Согласно документа, в Киеве специализированными заведениями для организации обсервации определили санаторий "Жовтень" и гостиницы "Экспрес", "Роял Конгрес Готель" и конгрес-отель "Пуща".

Как сообщали Українськi Новини, освобожденные ураинцы с оккупированных территорий, пошли на обязательную самоизоляцию на востоке страны. Также Кабмин компенсировал 3 млн гривен из госбюджета на обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары"для украинцев, которых эвакуировали из китайского Уханя.