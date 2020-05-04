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04 травня 2020, понеділок, 14:34 12
Силові структури 2020-05-04T14:45:02+03:00
Українські Новини
Поліція склала 29 адмінпротоколів на "Епіцентр" за порушення карантину

Поліція склала 29 адмінпротоколів на "Епіцентр" за порушення карантину

Валерия Драгомирова
Карантин, Адмінпротокол, Епіцентр К, Порушення карантину
Магазин
Магазин "Епіцентр К2". Фото: epicentrk.ua

Поліція склала 29 адміністративних протоколів про порушення карантину в мережі гіпермаркетів "Епіцентр".

Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.

"За останні три дні перевірили 162 будівельних супермаркету, в тому числі "Епіцентр", "Нова лінія" та інші. Зараз маємо 94 протоколи по супермаркетам, 29 - "Епіцентр", 140 - по об'єктах громадського харчування", - сказав він.

За його словами, були зафіксовані випадки, коли торгували товарами, які не передбачені режимом карантину, а саме - меблями і електронікою.

Він зазначив, що серед іншого 26 випадків порушення карантину зафіксовані в кафе і ресторанах в Рівненській області.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора має намір вивчити і дати свою правову оцінку діям "Епіцентру" у період карантину.

Раніше "Епіцентр" в Черкасах влада з поліцією закрили на карантин, але він відкрився знову.

 

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