Поліція склала 29 адмінпротоколів на "Епіцентр" за порушення карантину

Поліція склала 29 адміністративних протоколів про порушення карантину в мережі гіпермаркетів "Епіцентр".

Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.

"За останні три дні перевірили 162 будівельних супермаркету, в тому числі "Епіцентр", "Нова лінія" та інші. Зараз маємо 94 протоколи по супермаркетам, 29 - "Епіцентр", 140 - по об'єктах громадського харчування", - сказав він.

За його словами, були зафіксовані випадки, коли торгували товарами, які не передбачені режимом карантину, а саме - меблями і електронікою.

Він зазначив, що серед іншого 26 випадків порушення карантину зафіксовані в кафе і ресторанах в Рівненській області.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора має намір вивчити і дати свою правову оцінку діям "Епіцентру" у період карантину.

Раніше "Епіцентр" в Черкасах влада з поліцією закрили на карантин, але він відкрився знову.