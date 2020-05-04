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04 мая 2020, понедельник, 13:25 822
Экономика 2020-05-04T14:30:02+03:00
Українські Новини
В апреле госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%

В апреле госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%

Анна Рудык
Госбюджет, Дефицит госбюджета, доходы госбюджета, карантин в Украине
Деньги
Деньги

В то время, как госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%, в апреле государственный бюджет недовыполнен по доходам на 11,6%, или на 13,6 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за апрель составили 103,950 млрд гривен при плане 117,593 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в апреле по доходам выполнен с дефицитом в 13,643 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в апреле составили 90,942 млрд гривен при плане 107,937 млрд гривен, спецфонда – 13,0 млрд гривен при плане 9,7 млрд гривен.

Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в апреле составило 22,592 млрд гривен, тогда как в марте прошлого года этот показатель составил 23,475 млрд гривен.

В январе-апреле госбюджет по доходам выполнен на 88,4%.

Доходы госбюджета за 4 месяца составили 314,983 млрд гривен при плане в 356,376 млрд гривен.

Таким образом, дефицит составил 41,392 млрд гривен.

За январь-апрель ЕСВ поступило 91,990 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 84,799 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, за 4 месяца госбюджет недополучил более 41 млрд гривен доходов.

Также в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

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В апреле госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%
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