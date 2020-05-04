У квітні держбюджет недовиконаний за доходами на 11,6%

В той час, як держборг України в перший місяць карантину скоротився на 3,6%, у квітні державний бюджет недовиконаний за доходами на 11,6%, або на 13,6 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за квітень становили 103,950 млрд гривень при плані 117,593 млрд гривень.

Отже, держбюджету в квітні по доходах виконаний з дефіцитом в 13,643 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в квітні становили 90,942 млрд гривень при плані 107,937 млрд гривень, спецфонду – 13,0 млрд гривень при плані 9,7 млрд гривень.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в квітні склало 22,592 млрд гривень, тоді як в березні минулого року цей показник склав 23,475 млрд гривень.

У січні-квітні держбюджету по доходах виконаний на 88,4%.

Доходи держбюджету за 4 місяці становили 314,983 млрд гривень при плані в 356,376 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит становив 41,392 млрд гривень.

За січень-квітень ЄСВ надійшло 91,990 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 84,799 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів.

Також у травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.