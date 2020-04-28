Кабинет гражданина Украины: какие данные имеет о вас государство

Министерство цифровой трансформации Украины на портале "Дія" запустило кабинет гражданина. Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram-канале.

"На портале Дія уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у тебя недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес. Список данных будет расширяться. Это начало", - заявил он.

Федоров пояснил, что более 200 реестров собирают данные об украинцах. Ранее каждое министерство "плодило" новый как инструмент зарабатывать деньги. И чем больший в них беспорядок, тем дольше и больше можно зарабатывать. А стоимость их поддержки, по словам министра, сотни миллионов. При этом техническое состояние реестров ужасное.

Федоров добавил, что на сегодня за несколько недель статистика использования этой возможности следующая:

ЕГР (реестр бизнеса): Всего запросов - 89 896. Успешные с данными - 76 032.

Реестр недвижимого имущества: Всего запросов - 285 070; Успешные с данными - 276 373.

Государственный земельный кадастр: Всего запросов - 25 516; Успешные с данными - 12 256.

Реестр удостоверений водителя: Всего запросов - 53 432; Успешные с данными - 39 886.

Реестр свидетельств о регистрации ТЗ: Всего запросов - 113 509; Успешные с данными - 20 076.

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17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".