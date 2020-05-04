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04 мая 2020, понедельник, 11:38 377
Бизнес 2020-05-04T12:15:02+03:00
Українські Новини
Индекс ожиданий деловой активности впервые обвалился ниже 30 пунктов

Индекс ожиданий деловой активности впервые обвалился ниже 30 пунктов

Сергей Жолобецкий
НБУ, Бизнес, Ожидания, прогнозы, индекс деловой активности
Бизнес смотрит в будущее с пессимизмом
Бизнес смотрит в будущее с пессимизмом

В то время, как гривна после выходных укрепилась, по итогам апреля индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает с июля 2019 года, впервые снизился ниже 30 пунктов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Настроения бизнеса из-за глобального кризиса и карантин вновь ухудшились. Индекс ожиданий деловой активности предприятий, который НБУ рассчитывает ежемесячно, в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса", - говорится в нем.

Пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики.

Речь идет не только о секторе услуг, который больше всего пострадал от карантинных мероприятий, но и промышленности, строительстве, торговле.

Все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж.

Это касается как тех предприятий, которые работают на внутреннем рынке, так и экспортеров.

Впрочем, ослабление карантина, запланированное правительством на май, должно оживить деловую активность и улучшить настроения бизнеса в текущем месяце.

Как сообщали Українські Новини, по итогам марта индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает с июля 2019 года, снизился на 5,4 базисных пункта (б.п.) до отметки 45,8.

В мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%

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