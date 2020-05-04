Индекс ожиданий деловой активности впервые обвалился ниже 30 пунктов

Бизнес смотрит в будущее с пессимизмом

Бизнес смотрит в будущее с пессимизмом

В то время, как гривна после выходных укрепилась, по итогам апреля индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает с июля 2019 года, впервые снизился ниже 30 пунктов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Настроения бизнеса из-за глобального кризиса и карантин вновь ухудшились. Индекс ожиданий деловой активности предприятий, который НБУ рассчитывает ежемесячно, в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса", - говорится в нем.

Пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики.

Речь идет не только о секторе услуг, который больше всего пострадал от карантинных мероприятий, но и промышленности, строительстве, торговле.

Все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж.

Это касается как тех предприятий, которые работают на внутреннем рынке, так и экспортеров.

Впрочем, ослабление карантина, запланированное правительством на май, должно оживить деловую активность и улучшить настроения бизнеса в текущем месяце.

Как сообщали Українські Новини, по итогам марта индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает с июля 2019 года, снизился на 5,4 базисных пункта (б.п.) до отметки 45,8.

В мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%